Dusan Vlahovic sta pensando al suo futuro e la Juventus ha riaperto la trattativa in merito ad un possibile rinnovo. Il club bianconero vorrebbe prolungare il contratto di almeno due anni, ma con un ingaggio più basso (tra i 6,5-7 milioni di euro a stagione bonus esclusi).
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Milan, si allontana Kean? Il piano dei rossoneri per l’ex viola Vlahovic
Il Milan avrebbe già definito una strategia per convincere Dusan Vlahovic
In questo scenario si inserisce il Milan che - secondo quanto riportato da SportMediaset - potrebbero pareggiare o ritoccare leggermente al rialzo l'offerta economica, mettendo però sul piatto un anno in più di contratto, un triennale al posto di un biennale. Il club rossonero sembra si sia dunque defilato nella corsa per Moise Kean, considerando la richiesta economica per l'attaccante.
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