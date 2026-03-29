Milan, si allontana Kean? Il piano dei rossoneri per l’ex viola Vlahovic

Il Milan avrebbe già definito una strategia per convincere Dusan Vlahovic

Dusan Vlahovic sta pensando al suo futuro e la Juventus ha riaperto la trattativa in merito ad un possibile rinnovo. Il club bianconero vorrebbe prolungare il contratto di almeno due anni, ma con un ingaggio più basso (tra i 6,5-7 milioni di euro a stagione bonus esclusi).