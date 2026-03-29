Silvano Martina, storico agente di Edin Dzeko, ha rilasciato un'intervista a La Stampa sul passato dell'attaccante ex Fiorentina:
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VIOLA NEWS altre news ex viola Ag. Dzeko: “Poteva andare alla Juve, con Paratici tutto fatto. Cosa successe”
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Ag. Dzeko: “Poteva andare alla Juve, con Paratici tutto fatto. Cosa successe”
Le parole dell'agente di Edin Dzeko sull'attaccante ex Fiorentina
Edin Dzeko aveva già firmato con la Juventus. Con Paratici era tutto fatto. Ma la Roma chiamò e disse che non lo avrebbe più dato via, visto che Milik (all'epoca al Napoli, ndr) non aveva superato le visite mediche e dunque loro non avrebbero avuto un sostituto. Andò poi all’Inter gratis a fine stagione. Paratici, invece, non poteva aspettare e chiuse con Morata.
Ha poi continuato in merito alle prestazioni che il bosniaco riesce ancora ad esprimere:
Gioca a questa età perché ha classe ed è un professionista incredibile. Corre sempre tantissimo: fa ancora più di 10 chilometri a partita. Chiaramente qualcosa ha perso, però se gli capita la palla buona la butta dentro. Sentirà questa partita in modo particolare.
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