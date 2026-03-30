Dzeko rivela: “Parlai con Gattuso dopo Fiorentina-Milan. Ecco cosa ci siamo detti”

“Meno male che l’attenzione si è spostata dall’altra parte, è normale. Ognuno ha le proprie preferenze, con chi vuole giocare e chi no. Bisogna essere intelligenti, soprattutto oggi con i social, perché qualsiasi cosa può essere interpretata in modo diverso. Per me, comunque, è tutto nella norma”.

“Sono passati 20 anni dal mio gol contro la Turchia, il primo con la Nazionale: questo dimostra quanto velocemente scorra la carriera di un calciatore e quanto sia importante vivere ogni momento. Conosco bene la Nazionale italiana, con alcuni giocatori ho condiviso esperienze a Roma, all’Inter e alla Fiorentina. Ci conosciamo bene, e anche loro hanno studiato il nostro modo di giocare”.

Se devo essere sincero, ciò che conta è vincere, ma bisogna prepararsi e giocare al massimo. Gli italiani si saranno preparati bene, perché la partita è importante anche per loro. La situazione può cambiare e noi vogliamo esprimere il nostro miglior livello. Sono certo che l’Italia non ci sottovaluterà, soprattutto dopo le dichiarazioni di Dimarco e Vicario. Nessuno è soddisfatto di come sono andate le cose: noi dobbiamo dimostrare la nostra qualità, giochiamo in casa e puntiamo molto sul sostegno dei tifosi. Il calcio tedesco e quello italiano sono diversi: nel primo prevale l’intensità, un aspetto che spesso manca al calcio italiano, come sottolineano anche i media. Forse è anche per questo che non sempre arrivano risultati positivi. Mi aspetto una gara tattica, e va ricordato che anche l’Italia ha saltato due Mondiali