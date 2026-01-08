Cor.Sport: “Brescianini sempre più vicino. Ecco le cifre dell’operazione”

Dopo l'acquisto di Solomon, potrebbe essere Marco Brescianini il secondo acquisto invernale della Fiorentina. Il centrocmapista dell'Atalanta si avvicina a grandi passi alla Fiorentina.
La Fiorentina è ad un passo da Marco Brescianini. Le cifre della trattativa con l'Atalanta
Come racconta il Corriere dello Sport, il ragazzo ha detto sì alla Fiorentina. Manca poco alla fumata bianca. Brescianini arriverebbe con un prestito oneroso di 3 milioni di euro, mentre il riscatto sarebbe fissato a 12. Un riscatto che potrebbe diventare obbligo in caso di salvezza. Attualmente a Bergamo percepisce un milione di euro a stagione.
