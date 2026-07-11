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Corriere Fiorentino

Cor. Fio: “Gosens fuori dal nuovo progetto tecnico, ecco perché”

Gosens
Nonostante ciò Gosens si è presentato in anticipo al Viola Park cogliendo di sorpresa la dirigenza
Redazione VN

Robin Gosensè fuori dal progetto tecnico della nuova Fiorentina targata Paratici e Grosso. Il Corriere Fiorentino spiega i motivi della scelta della società viola. Ecco quanto si legge sul quotidiano:

Tra i motivi ci sarebbe la volontà di abbas­sare l’età media, qual­che dub­bio sulla tenuta dopo un’annata com­pli­cata dai pro­blemi fisici, ma pure valu­ta­zioni tat­ti­che legate alla difesa a 4 che ha in testa Grosso e nella quale, da esterno puro qual è, Gosens rischia di avere iden­ti­che dif­fi­coltà nell’arre­trare il rag­gio d’azione come l’anno scorso. La deci­sione defi­ni­tiva dun­que è stata presa, coni viola che ieri sera hanno comu­ni­cato l’esclu­sione del gio­ca­tore dal pro­getto e allo stesso tempo hanno con­ti­nuato a lavo­rare per tutto il giorno su nuovi pro­fili per la cor­sia sini­stra: dopo i son­daggi per il gio­vane Valdepeñas del Real Madrid i con­tatti con il Sivi­glia per Joaquìn Mar­ti­nez Gauna, detto Oso, si sono inten­si­fi­cati con la distanza che ora si sta ridu­cendo.

Nonostante ciò, il tedesco si è presentato in anticipo al Viola Park cogliendo di sorpresa la dirigenza viola. Scrive sempre il Corriere Fiorentino:

A sca­te­nare la ferma presa di posi­zione del club la deci­sione del gio­ca­tore, che ha colto di sor­presa al diri­genza, di rien­trare al Viola Park in anti­cipo senza essere stato con­vo­cato. Il tede­sco non ha potuto svol­gere le visite medi­che e i test fisici di rito per quella che appare come una situa­zione da sepa­rati in casa.

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