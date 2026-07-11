Robin Gosensè fuori dal progetto tecnico della nuova Fiorentina targata Paratici e Grosso. Il Corriere Fiorentino spiega i motivi della scelta della società viola. Ecco quanto si legge sul quotidiano:
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VIOLA NEWS news viola stampa Cor. Fio: “Gosens fuori dal nuovo progetto tecnico, ecco perché”
Corriere Fiorentino
Cor. Fio: “Gosens fuori dal nuovo progetto tecnico, ecco perché”
Nonostante ciò Gosens si è presentato in anticipo al Viola Park cogliendo di sorpresa la dirigenza
Tra i motivi ci sarebbe la volontà di abbassare l’età media, qualche dubbio sulla tenuta dopo un’annata complicata dai problemi fisici, ma pure valutazioni tattiche legate alla difesa a 4 che ha in testa Grosso e nella quale, da esterno puro qual è, Gosens rischia di avere identiche difficoltà nell’arretrare il raggio d’azione come l’anno scorso. La decisione definitiva dunque è stata presa, coni viola che ieri sera hanno comunicato l’esclusione del giocatore dal progetto e allo stesso tempo hanno continuato a lavorare per tutto il giorno su nuovi profili per la corsia sinistra: dopo i sondaggi per il giovane Valdepeñas del Real Madrid i contatti con il Siviglia per Joaquìn Martinez Gauna, detto Oso, si sono intensificati con la distanza che ora si sta riducendo.
Nonostante ciò, il tedesco si è presentato in anticipo al Viola Park cogliendo di sorpresa la dirigenza viola. Scrive sempre il Corriere Fiorentino:
A scatenare la ferma presa di posizione del club la decisione del giocatore, che ha colto di sorpresa al dirigenza, di rientrare al Viola Park in anticipo senza essere stato convocato. Il tedesco non ha potuto svolgere le visite mediche e i test fisici di rito per quella che appare come una situazione da separati in casa.
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