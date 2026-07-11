Robin Gosens non farà parte del nuovo progetto tecnico della Fiorentina targata Paratici e Grosso. Nonostante ciò, il tedesco si è presentato al Viola Park cogliendo di sorpresa la dirigenza. Per quanto concerne il mercato, sulle sue tracce c'è lo Schalke 04, ma l'ex Atalanta non sarebbe pienamente convinto di tale destinazione. Ecco, infatti, quanto si legge sul Corriere Fiorentino:
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VIOLA NEWS news viola stampa Cor. Fio: “Gosens non convinto di andare allo Schalke 04. Grana per Paratici”
Corriere Fiorentino
Cor. Fio: “Gosens non convinto di andare allo Schalke 04. Grana per Paratici”
Il direttore sportivo dovrà risolvere la sua prima, vera grana da quando è arrivato a Firenze
Adesso la questione si sposta sul mercato con i colloqui in corso tra la Fiorentina e lo Schalke 04 che si è fatto avanti, ma soprattutto con il calciatore stesso. Perché Gosens sarebbe anche disposto a ridursi lo stipendio da 2 milioni netti pur di restare in viola, ma al momento non di prendere la via di Gelsenkirchen dove dovrebbe comunque guadagnare di meno. Una bella grana per Paratici, la prima vera da quando è a Firenze visto anche quanto sia rispettato Gosens sia dentro lo spogliatoio che dai tifosi.
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