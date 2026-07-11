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Corriere Fiorentino

Cor. Fio: “Gosens non convinto di andare allo Schalke 04. Grana per Paratici”

Cor. Fio: “Gosens non convinto di andare allo Schalke 04. Grana per Paratici” - immagine 1
Il direttore sportivo dovrà risolvere la sua prima, vera grana da quando è arrivato a Firenze
Redazione VN

Robin Gosens non farà parte del nuovo progetto tecnico della Fiorentina targata Paratici e Grosso. Nonostante ciò, il tedesco si è presentato al Viola Park cogliendo di sorpresa la dirigenza. Per quanto concerne il mercato, sulle sue tracce c'è lo Schalke 04, ma l'ex Atalanta non sarebbe pienamente convinto di tale destinazione. Ecco, infatti, quanto si legge sul Corriere Fiorentino:

Adesso la que­stione si sposta sul mer­cato con i col­lo­qui in corso tra la Fio­ren­tina e lo Schalke 04 che si è fatto avanti, ma soprat­tutto con il cal­cia­tore stesso. Per­ché Gosens sarebbe anche dispo­sto a ridursi lo sti­pen­dio da 2 milioni netti pur di restare in viola, ma al momento non di pren­dere la via di Gel­sen­kir­chen dove dovrebbe comun­que gua­da­gnare di meno. Una bella grana per Para­tici, la prima vera da quando è a Firenze visto anche quanto sia rispet­tato Gosens sia den­tro lo spo­glia­toio che dai tifosi.

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