Cor. Fio: “Gosens non convinto di andare allo Schalke 04. Grana per Paratici”

Robin Gosens non farà parte del nuovo progetto tecnico della Fiorentina targata Paratici e Grosso . Nonostante ciò, il tedesco si è presentato al Viola Park cogliendo di sorpresa la dirigenza. Per quanto concerne il mercato, sulle sue tracce c'è lo Schalke 04 , ma l'ex Atalanta non sarebbe pienamente convinto di tale destinazione. Ecco, infatti, quanto si legge sul Corriere Fiorentino:

Adesso la que­stione si sposta sul mer­cato con i col­lo­qui in corso tra la Fio­ren­tina e lo Schalke 04 che si è fatto avanti, ma soprat­tutto con il cal­cia­tore stesso. Per­ché Gosens sarebbe anche dispo­sto a ridursi lo sti­pen­dio da 2 milioni netti pur di restare in viola, ma al momento non di pren­dere la via di Gel­sen­kir­chen dove dovrebbe comun­que gua­da­gnare di meno. Una bella grana per Para­tici, la prima vera da quando è a Firenze visto anche quanto sia rispet­tato Gosens sia den­tro lo spo­glia­toio che dai tifosi.