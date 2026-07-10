Non solo entrate per la Fiorentina di Paratici. Sul fronte delle uscite, resta da monitorare la situazione di Robin Gosens. Lo Schalke 04 ha manifestato un forte interesse per l'esterno tedesco, che non rientra nei piani tecnici della Fiorentina per la prossima stagione. Per questo motivo il classe 1994 non prenderà parte al ritiro in programma al Viola Park, pur senza essere considerato fuori rosa.
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VIOLA NEWS news viola stampa Cor.Sport: “Gosens non sarà convocato. Con lo Schalke c’è il nodo ingaggio”
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Cor.Sport: “Gosens non sarà convocato. Con lo Schalke c’è il nodo ingaggio”
Robin Gosens non rientra nei piani della Fiorentina. Lo Schalke è in pressing
L'eventuale trasferimento in Germania, tuttavia, presenta diversi ostacoli. Il principale riguarda l'ingaggio del giocatore, che dovrebbe accettare una sensibile riduzione dello stipendio per rendere l'operazione economicamente sostenibile per lo Schalke 04.
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