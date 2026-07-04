"Un doppio affondo": titola così il Corriere Fiorentino che sottolinea come la Fiorentina sia vicina a Koleosho e Thorstvedt. Di fatto il quotidiano conferma la nostra indiscrezione secondo cui i due giocatori sono ad un passo dal vestire la maglia viola.
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VIOLA NEWS news viola stampa Cor. Fio. conferma: “Pronto il doppio affondo per Koleosho e Thorstvedt”
Corriere Fiorentino
Cor. Fio. conferma: “Pronto il doppio affondo per Koleosho e Thorstvedt”
I due giocatori sono ad un passo dal vestire la maglia della Fiorentina
Su Thorstvedt il giornale scrive:
Tra i vari sostituti di Thorstvedt il Sassuolo valuta il serbo Ugresic, ma con il Bologna in vantaggio sul centrocampista del Partizan i viola sono disponibili a mettere sul piatto anche altre contropartite, da Fabbian a Fazzini. Solo in un secondo momento, quando il mercato internazionale entrerà nel vivo, sarà invece più semplice capire se qualche club, magari inglese, deciderà di farsi avanti per Fagioli che resta sì il centrocampista di maggior qualità in rosa, ma pure quello dal valore economico più alto.
Su Koleosho, invece, si legge quanto segue:
Il bisogno di mettere a disposizione di Grosso esterni ha spinto i viola a riprendere i contatti col Burnley, ma soprattutto il classe 2004 si sarebbe deciso ad accettare la destinazione per un contratto da 5 anni a circa un milione a stagione. Il doppio affondo insomma potrebbe presto concretizzarsi.
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