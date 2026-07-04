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Corriere Fiorentino

Cor. Fio. conferma: “Pronto il doppio affondo per Koleosho e Thorstvedt”

Cor. Fio. conferma: “Pronto il doppio affondo per Koleosho e Thorstvedt” - immagine 1
I due giocatori sono ad un passo dal vestire la maglia della Fiorentina
Redazione VN

"Un doppio affondo": titola così il Corriere Fiorentino che sottolinea come la Fiorentina sia vicina a Koleosho e Thorstvedt. Di fatto il quotidiano conferma la nostra indiscrezione secondo cui i due giocatori sono ad un passo dal vestire la maglia viola.

Su Thorstvedt il giornale scrive:

Tra i vari sosti­tuti di Thorst­vedt il Sas­suolo valuta il serbo Ugre­sic, ma con il Bolo­gna in van­tag­gio sul cen­tro­cam­pi­sta del Par­ti­zan i viola sono dispo­ni­bili a met­tere sul piatto anche altre con­tro­par­tite, da Fab­bian a Faz­zini. Solo in un secondo momento, quando il mer­cato inter­na­zio­nale entrerà nel vivo, sarà invece più sem­plice capire se qual­che club, magari inglese, deci­derà di farsi avanti per Fagioli che resta sì il cen­tro­cam­pi­sta di mag­gior qua­lità in rosa, ma pure quello dal valore eco­no­mico più alto.

Su Koleosho, invece, si legge quanto segue:

Il biso­gno di met­tere a dispo­si­zione di Grosso esterni ha spinto i viola a ripren­dere i con­tatti col Burn­ley, ma soprat­tutto il classe 2004 si sarebbe deciso ad accet­tare la desti­na­zione per un con­tratto da 5 anni a circa un milione a sta­gione. Il dop­pio affondo insomma potrebbe pre­sto con­cre­tiz­zarsi.

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