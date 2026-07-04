Cor. Fio. conferma: “Pronto il doppio affondo per Koleosho e Thorstvedt”

I due giocatori sono ad un passo dal vestire la maglia della Fiorentina

"Un doppio affondo": titola così il Corriere Fiorentino che sottolinea come la Fiorentina sia vicina a Koleosho e Thorstvedt. Di fatto il quotidiano conferma la nostra indiscrezione secondo cui i due giocatori sono ad un passo dal vestire la maglia viola.