Questa sera alle 21 la Fiorentina sarà impegnata contro il Crystal Palace in Conference League. Come scrive il Corriere Fiorentino, "per la Fiorentina è arrivato il momento di scrivere un nuovo capitolo della propria storia in Conference". Il quotidiano ricorda poi che sarà la 51esima partita per i viola in Conference dalla nascita della competizione.
Corriere Fiorentino
Cor.Fio: “A Londra senza Kean, ma Vanoli non vuol sentire parlare d’emergenza”
A Londra non ci sarà Moise Kean, ancora alle prese col fastidio alla tibia. Dopo le due partite disputate con la Nazionale (già in Bosnia aveva chiesto il cambio a Gattuso per i dolori alla gamba) e i 76 minuti di Verona vissuti in condizioni comunque precarie, il giocatore ha dovuto nuovamente dare forfait.
Il 2026 di Kean — in precedenza finito ai box per un problema alla caviglia — resta così tormentato: quella di Londra sarà la settima partita saltata dal giocatore nell’anno solare, a cui aggiungere i 90 minuti in panchina contro la Cremonese. Il peso dell’attacco, così, graverà tutto sulle spalle di Piccoli. E anche su Solomon la questione resta aperta, dal momento che l’esterno israeliano è fuori dalla partita con lo Jagiellonia del 26 febbraio. Nonostante ciò Paolo Vanoli non vuol sentire parlare d'emergenza: "Mi sarebbe piaciuto, e avremmo avuto bisogno, di arrivare qua con la rosa al completo, ma la parola emergenza non è nel mio Dna. Dev’essere un’occasione per tutti: da chi ha fin qui giocato poco a chi giocherà e ai giovani" ha detto in conferenza stampa.
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