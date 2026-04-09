Cor.Fio: “A Londra senza Kean, ma Vanoli non vuol sentire parlare d’emergenza”

A Londra non ci sarà Moise Kean, ancora alle prese col fastidio alla tibia. Dopo le due par­tite dispu­tate con la Nazio­nale (già in Bosnia aveva chie­sto il cam­bio a Gat­tuso per i dolori alla gamba) e i 76 minuti di Verona vis­suti in con­di­zioni comun­que pre­ca­rie, il gio­ca­tore ha dovuto nuo­va­mente dare for­fait.

Il 2026 di Kean — in pre­ce­denza finito ai box per un pro­blema alla cavi­glia — resta così tor­men­tato: quella di Lon­dra sarà la set­tima par­tita sal­tata dal gio­ca­tore nell’anno solare, a cui aggiun­gere i 90 minuti in pan­china con­tro la Cre­mo­nese. Il peso dell’attacco, così, gra­verà tutto sulle spalle di Pic­coli. E anche su Solo­mon la que­stione resta aperta, dal momento che l’esterno israe­liano è fuori dalla par­tita con lo Jagiel­lo­nia del 26 feb­braio. Nonostante ciò Paolo Vanoli non vuol sentire parlare d'emergenza: "Mi sarebbe pia­ciuto, e avremmo avuto biso­gno, di arri­vare qua con la rosa al com­pleto, ma la parola emer­genza non è nel mio Dna. Dev’essere un’occa­sione per tutti: da chi ha fin qui gio­cato poco a chi gio­cherà e ai gio­vani" ha detto in conferenza stampa.