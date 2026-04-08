Crystal Palace: i rumorosi tifosi “vetrai” in lotta contro la Uefa

I tifosi del Crystal Palace sono definiti quelli più rumorosi della Premier League e sono anche quelli più vicini al modo d'intendere il tifo delle tifoserie italiane. I Glaziers (in italiano 'lucidatori' o 'vetrai' in onore degli operai che passavano ore a lucidare il noto Palazzo di Cristallo) sono in senso ampio tutti i tifosi del Crystal Palace. In modo più specifico, il cuore del tifo organizzato è rappresentato dai Fanatics. Lo scorso luglio sono saliti alla ribalta per una serie di striscioni in zona stadio contro la Uefa che ha retrocesso le Eagles dall'Europa League alla Conference League per la doppia proprietà di John Textor che possiede anche il Lione, già impegnato nella seconda competizione internazionale. Lo scrive La Nazione.