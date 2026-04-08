La rosa del Crystal Palace vale più del doppio di quella della Fiorentina

In Italia la rosa del Crystal Palace sarebbe dietro solo a quelle di Inter e Juventus

La Nazione si concentra sul Crystal Palace, avversario della Fiorentina giovedì sera in Conference League. Il quotidiano scrive che il valore della rosa della squadra inglese è pari a 541,30 milioni di euro. In Italia - si legge - sarebbe dietro soltanto all'Inter e di soli tre milioni alla Juventus. Vale più del doppio di quella della formazione gigliata (243,85).