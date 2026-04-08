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La Nazione

La rosa del Crystal Palace vale più del doppio di quella della Fiorentina

La rosa del Crystal Palace vale più del doppio di quella della Fiorentina - immagine 1
In Italia la rosa del Crystal Palace sarebbe dietro solo a quelle di Inter e Juventus
Redazione VN

La Nazione si concentra sul Crystal Palace, avversario della Fiorentina giovedì sera in Conference League. Il quotidiano scrive che il valore della rosa della squadra inglese è pari a 541,30 milioni di euro. In Italia - si legge - sarebbe dietro soltanto all'Inter e di soli tre milioni alla Juventus. Vale più del doppio di quella della formazione gigliata (243,85).

All'andata mancherà per squalifica il centravanti Strand Larsen, pagato 50 milioni a gennaio. Ci sarà Mateta, mentre il gioiello è il mediano inglese classe 2004 Adam Wharton, già nel giro della nazionale. Se ne andrà in estate, lo vogliono club come il Real Madrid. Cifra? Non meno di 100 milioni.

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