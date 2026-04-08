Lavori Franchi, sprint estivo decisivo. Traguardo fissato al 2027

Dopo i rallentamenti delle scorse settimane, legati al disallineamento di una trave, il cantiere ha ripreso ritmo fino al completamento dello scheletro della nuova curva Fiesole. Nei prossimi giorni inizierà il posizionamento dei gradoni, ma sarà soprattutto l’estate il momento decisivo per imprimere un’accelerazione significativa ai lavori.

Secondo il quotidiano, da fine maggio – una volta conclusa la stagione casalinga della Fiorentina – lo stadio resterà libero da impegni per oltre tre mesi, consentendo interventi più rapidi e continui. L’obiettivo è arrivare tra fine agosto e inizio settembre con il primo lotto quasi completato, includendo la nuova curva Fiesole e la riqualificazione di maratona e tribuna lato nord.