Questa mattina, la Repubblica si è soffermata sull’avanzamento dei lavori allo stadio Artemio Franchi, con una tabella di marcia che entra nella fase più intensa.
Repubblica Firenze
Lavori Franchi, sprint estivo decisivo. Traguardo fissato al 2027
Dopo i rallentamenti delle scorse settimane, legati al disallineamento di una trave, il cantiere ha ripreso ritmo fino al completamento dello scheletro della nuova curva Fiesole. Nei prossimi giorni inizierà il posizionamento dei gradoni, ma sarà soprattutto l’estate il momento decisivo per imprimere un’accelerazione significativa ai lavori.
Secondo il quotidiano, da fine maggio – una volta conclusa la stagione casalinga della Fiorentina – lo stadio resterà libero da impegni per oltre tre mesi, consentendo interventi più rapidi e continui. L’obiettivo è arrivare tra fine agosto e inizio settembre con il primo lotto quasi completato, includendo la nuova curva Fiesole e la riqualificazione di maratona e tribuna lato nord.
Il traguardo finale resta fissato al 2027: impianto agibile entro la primavera e pienamente operativo dalla stagione 2027-2028. Nel frattempo, il club viola lavora anche per il proprio futuro: è attesa a breve una decisione sulla partecipazione al project financing per il secondo lotto dei lavori, che potrebbe portare a un investimento diretto della società in cambio di una lunga concessione dello stadio.
Infine, proseguono i contatti con la UEFA per la candidatura di Firenze a Euro 2032: la città viene considerata tra le più avanti nel percorso di adeguamento degli impianti, rafforzando così le proprie ambizioni internazionali.
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