La Nazione ha intervistato Emma Diana, presidente del Viola Club Londra, in questi giorni impegnato in tutto quello che può servire nella capitale inglese ai tifosi in arrivo da Firenze e non solo. Alcune sue parole:
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VIOLA NEWS news viola stampa Pres. Viola Club Londra: “Che patire per avere i biglietti”
La Nazione
Pres. Viola Club Londra: “Che patire per avere i biglietti”
Parla la presidente Emma Diana. Il suo Viola Club è impegnato in vista della gara di domani sera tra Crystal Palace e Fiorentina
Quanto abbiamo patito per avere questi biglietti! Avere la Fiorentina qui è più che emozionante, non solo perché veder giocare la nostra amata squadra su un campo di Premier League ha sempre il suo fascino, ma averla qui, avere i tifosi tra di noi, non ha prezzo. E' come unire due delle cose più importanti: la nostra amata Fiorentina e la città che adesso, ahimè, chiamiamo casa. Il Viola Club esisteva già negli anni '90. Nel 2013 un gruppetto di ragazzi fiorentini, con Matteo Fontani, ha deciso di rimetterlo in piedi, un po' per scherzo e un po' per vedere quanti 'malati di viola' c'erano in giro per Londra. E da lì è ripartito tutto. Anche grazie alla Fiorentina di Montella e con momenti particolari come quando Viviano, nel periodo in cui giocava all'Arsenal, veniva a vedere le partite con noi. C'è stato un periodo più complicato, tra risultati, la perdita di Astori e, soprattutto, la Brexit. Dopo il Covid è ripartito tutto, con nuovi ragazzi, nuove energie e con la Fiorentina di Italiano che ha dato una bella spinta anche da lontano. E adesso siamo qui, fra un giovedì e una domenica, a ritrovarci sempre allo stesso modo perché, si sa, mal comune mezzo gaudio.
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