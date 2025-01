Come segna Kean, è a un passo dal record. Ma il resto dell’attacco…

Moise Kean è a un passo dal primo obiettivo stagionale. Non appena realizzerà un altro gol nella sua stagione eguaglierà l'annata record al PSG: allora (2020/'21), l'attaccante realizzò in totale 13 reti in Ligue 1 e 17 in totale, ora è a 12 in A e 16 complessive. A conti fatti resta solamente una rete da segnare per eguagliare il suo best score personale in generale. La Fiorentina si consola, perché finalmente ha in casa una punta prolifica, col senso del gol e trascinante, anche se spesso e volentieri tutto il peso dell'attacco è su di lui: dagli altri attaccanti arrivano pochi centri. Il fatto che sia coccolato e l'unico vero centravanti della squadra non sono elementi di secondo piano: lui sta ripagando la fiducia. Oggi, ad ogni modo, Kean ha già stracciato il personale record in Italia, che era fermo a 6 gol con la Juventus: il centravanti sta anche segnando con grandi varietà di esecuzione. I 13 milioni (18 con bonus legati alle presenze e alle reti) sono stati sicuramente ben spesi.