Stefano Cecchi, sulle pagine della Nazione, analizza la sconfitta della Fiorentina di Pioli contro il Como di Fabregas. Ecco le sue parole:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Cecchi: “Il cambio modulo di Pioli come la pasta al burro in tempo di difficoltà”
La Nazione
Cecchi: “Il cambio modulo di Pioli come la pasta al burro in tempo di difficoltà”
Stefano Cecchi dice la sua sulla Fiorentina
Il 4-4-2 è un po' il modulo delle emergenze, la pasta al burro da mettere in tavola nel tempo della difficoltà. Pioli l'ha inserita ieri a sorpresa nel menù viola ma alla fine é servita a poco. La Fiorentina pasta al burro si è arresa infatti a un Como che ha meritato eccome la vittoria. E' vero, un primo tempo di volontà ed equilibrio aveva illuso, ma nel secondo tempo i lariani sono dilagati, mettendo alla corde e soffocando una squadra senza identità che si è dissolta come una cedrata smarimessa al solleone d'agosto. Una delusione tremenda. Che pone interrogativi dolorosi. Con uno che prevale su tutti: ovvero che tipo di «pasta» può essere la Fiorentina se lì in mezzo il centrocampo non lievita? Se solo Mandragora tira la carretta e gli altri, da Fagioli a Sohm, per motivi diversi non esprimono a pieno le proprie potenzialità, può davvero la squadra viola aspirare ad essere un piatto gourmet nel ristorante serie A? Alla gara di domenica prossima col Pisa una prima, parziale risposta.
© RIPRODUZIONE RISERVATA