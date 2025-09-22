Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa Cecchi: “Il cambio modulo di Pioli come la pasta al burro in tempo di difficoltà”

La Nazione

Cecchi: “Il cambio modulo di Pioli come la pasta al burro in tempo di difficoltà”

Cecchi: “Il cambio modulo di Pioli come la pasta al burro in tempo di difficoltà” - immagine 1
Stefano Cecchi dice la sua sulla Fiorentina
Redazione VN

Stefano Cecchi, sulle pagine della Nazione, analizza la sconfitta della Fiorentina di Pioli contro il Como di Fabregas. Ecco le sue parole:

Il 4-4-2 è un po' il modulo delle emergenze, la pasta al burro da mettere in tavola nel tempo della difficoltà. Pioli l'ha inserita ieri a sorpresa nel menù viola ma alla fine é servita a poco. La Fiorentina pasta al burro si è arresa infatti a un Como che ha meritato eccome la vittoria. E' vero, un primo tempo di volontà ed equilibrio aveva illuso, ma nel secondo tempo i lariani sono dilagati, mettendo alla corde e soffocando una squadra senza identità che si è dissolta come una cedrata smarimessa al solleone d'agosto. Una delusione tremenda. Che pone interrogativi dolorosi. Con uno che prevale su tutti: ovvero che tipo di «pasta» può essere la Fiorentina se lì in mezzo il centrocampo non lievita? Se solo Mandragora tira la carretta e gli altri, da Fagioli a Sohm, per motivi diversi non esprimono a pieno le proprie potenzialità, può davvero la squadra viola aspirare ad essere un piatto gourmet nel ristorante serie A? Alla gara di domenica prossima col Pisa una prima, parziale risposta.

Leggi anche
Tuttosport predica calma: “Fiorentina, c’è delusione. Ma eccesivo parlare di...
La moViola: Bonacina, che disastro. Tutti gli errori del direttore di gara

© RIPRODUZIONE RISERVATA