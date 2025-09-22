Tuttosport predica calma: “Fiorentina, c’è delusione. Ma eccesivo parlare di crisi”

Rimandato ancora l'appuntamento con la prima vittoria in campionato. Parlare di crisi dopo quattro partite è eccessivo, ma l'assenza di gioco non fa altro che alimentare un clima di forte delusione e preoccupazione. Stefano Pioli però gode di illimitata fiducia da parte della società, come affermato dallo stesso Daniele Pradé: "Siamo dispiaciuti, non ci aspettavamo questi risultati, ma siamo all'inizio di un percorso e Stefano gode della nostra fiducia illimitata. E' il nostro condottiero, un uomo di esperienza, la stagione è ancora lunga, la rosa è ottima, siamo convinti che ne usciremo".