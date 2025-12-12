Cecchi: “Fiorentina ancora prigioniera della paura. Con il Verona serve di più”

Non poteva mancare il consueto commento di Stefano Cecchi alla vittoria della Fiorentina di Paolo Vanoli. Ecco le sue parole riportate dalla Nazione:
"La sensazione, insomma, è che si vuole dare un senso nuovo al campionato, dopodomani col Verona serva comunque qualcosa in più"
Una vittoria ottenuta col carattere, anche con un cambio di modulo proficuo, ma soprattutto con la voglia di correggere un destino avverso che sembrava segnato dal gol bomba di Mykhaylenko. La Fiorentina B di coppa mette in mostra qualcosa di più rispetto al nulla di Sassuolo, fosse solo per quell'idea di non mollare emersa soprattutto nel finale. Certo, l'impressione è di una squadra ancora prigioniera di paure nascoste, dove pochi tentano la giocata rischiosa preferendo limitarsi al compitino. Una squadra registrata sul minimo comun denominatore che, per paura di affondare, spesso non rischia il volo. La sensazione, insomma, è che si vuole dare un senso nuovo al campionato, dopodomani col Verona serva comunque qualcosa in più. Ma intanto prendiamoci questa vittoria che, da sempre, è la migliore aspirina per curare i malanni di stagione del calcio. E chi non ci crede non ha il cuore viola
