La moViola: Milanovic tiene la gara in pugno, nessun errore per il serbo
LA GAZZETTA DELLO SPORT 6: Partita senza problemi o episodi particolarmente controversi. Milanovic la tiene in pugno con una sola ammonizione nella prima frazione per il fiorentino Cher Ndour, giusta in fondo, per un calcione nel finale su Tymchyk. Poi nella ripresa aumenta i gialli e arrivano le ammonizioni a raffica: quella a Dubinchak per trattenuta ripetuta.
IL CORRIERE DELLO SPORT 6,5: Giovanissimo, il serbo Milos Milanovic, appena 32 anni e già internazionale da 4 anni (è il nostro problema, lo sottolineava Rocchi). al primo incrocio con una nostra squadra di club, nonostante i 10 precedenti (6 vittorie, un pari e 3 ko) arrivati tutti o con le Under oppure in Youth League. Nessuna protesta evidente, ma certo Kabaev si aspettava un fischio da parte di Milanovic dopo il contatto in area viola con Pongracic: ha fatto bene l’arbitro serbo a far proseguire, il contrasto è di gioco, quasi spalla contro spalla, non ci sono contatti bassi, giusto così. L’azione continua, viene fischiato un angolo a Pogracic, dubbi: il pallone deve uscire comportamentale dalla linea, sembrava ci fosse ancora una porzione di proiezione della circonferenza sulla linea. Buona la rete di Kean: al momento del cross di Dodo, infatti, è tenuto in gioco sicuramente da Thiare, che lo stava marcando, probabilmente anche dal ginocchio sinistro di Zakharchenko. Corretta l’ammonizione per Ndou: in scivolata su Tymchyk, in ritardo ma piede basso, il giallo è ok. Manca invece un giallo chiaro per Zakharchenko, che tira per le treccine Kean: l’arbitro ha visto (o gli è stato suggerito) visto che richiama il giocatore, senza però ammonirlo.
