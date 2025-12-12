La moViola: Milanovic tiene la gara in pugno, nessun errore per il serbo

IL CORRIERE DELLO SPORT 6,5: Giovanissimo, il serbo Milos Milanovic, appena 32 anni e già internazionale da 4 anni (è il nostro problema, lo sottolineava Rocchi). al primo incrocio con una nostra squadra di club, nonostante i 10 precedenti (6 vittorie, un pari e 3 ko) arrivati tutti o con le Under oppure in Youth League. Nessuna protesta evidente, ma certo Kabaev si aspettava un fischio da parte di Milanovic dopo il contatto in area viola con Pongracic: ha fatto bene l’arbitro serbo a far proseguire, il contrasto è di gioco, quasi spalla contro spalla, non ci sono contatti bassi, giusto così. L’azione continua, viene fischiato un angolo a Pogracic, dubbi: il pallone deve uscire comportamentale dalla linea, sembrava ci fosse ancora una porzione di proiezione della circonferenza sulla linea. Buona la rete di Kean: al momento del cross di Dodo, infatti, è tenuto in gioco sicuramente da Thiare, che lo stava marcando, probabilmente anche dal ginocchio sinistro di Zakharchenko. Corretta l’ammonizione per Ndou: in scivolata su Tymchyk, in ritardo ma piede basso, il giallo è ok. Manca invece un giallo chiaro per Zakharchenko, che tira per le treccine Kean: l’arbitro ha visto (o gli è stato suggerito) visto che richiama il giocatore, senza però ammonirlo.