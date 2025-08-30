Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa Repubblica: “L’agente di Nicolussi Caviglia ha ammorbidito il Venezia”

Repubblica Firenze

Repubblica: “L’agente di Nicolussi Caviglia ha ammorbidito il Venezia”

NIcolussi Caviglia
Il Venezia partiva da una richiesta a doppia cifra, cosa che aveva fatto allontanare il Torino
Redazione VN

Hans Nicolussi Caviglia è un nuovo giocatore della Fiorentina. Come scrive Repubblica Firenze, la trattativa è stata finalizzata in un incontro nella mattinata di venerdì 29 agosto dopo che per tre giorni di fila Venezia e Fiorentina stavano cercando un accordo. Fondamentale anche i lavoro dell’agente del calciatore Alessandro Lucci nell’ammorbidire le pretese del club veneto che partiva da una richiesta in doppia cifra, cosa che aveva fatto allontanare il Torino.

UN PO' DI NUMERI

—  

Il quotidiano snocciola, poi, un po' di numeri. Nello scorso campionato Nicolussi Caviglia ha segnato 4 reti in 35 presenze, 3 delle quali da fuori area: la metà dei gol sono arrivati su calcio di punizione diretto, nessuno nella scorsa serie A è riuscito a segnare due volte con questo fondamentale tranne lui. Nel Venezia è risultato primo per palloni recuperati (147), tiri totali (53) e passaggi riusciti nell’ultimo terzo di campo come in area avversaria.

Leggi anche
CorSport: “L’agente di Comuzzo parla con l’Atalanta. La Fiorentina tratta...
Le prime pagine dei quotidiani sportivi: “Ecco il Milan”

© RIPRODUZIONE RISERVATA