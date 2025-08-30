Repubblica: “L’agente di Nicolussi Caviglia ha ammorbidito il Venezia”

Hans Nicolussi Caviglia è un nuovo giocatore della Fiorentina. Come scrive Repubblica Firenze, la trattativa è stata finalizzata in un incontro nella mattinata di venerdì 29 agosto dopo che per tre giorni di fila Venezia e Fiorentina stavano cercando un accordo. Fondamentale anche i lavoro dell’agente del calciatore Alessandro Lucci nell’ammorbidire le pretese del club veneto che partiva da una richiesta in doppia cifra, cosa che aveva fatto allontanare il Torino.