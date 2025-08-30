Repubblica: “L’agente di Nicolussi Caviglia ha ammorbidito il Venezia”

Hans Nicolussi Caviglia è un nuovo giocatore della Fiorentina. Come scrive Repubblica Firenze, la trattativa è stata finalizzata in un incontro nella mattinata di venerdì 29 agosto dopo che per tre giorni di fila Venezia e Fiorentina stavano cercando un accordo. Fondamentale anche i lavoro dell’agente del calciatore Alessandro Lucci nell’ammorbidire le pretese del club veneto che partiva da una richiesta in doppia cifra, cosa che aveva fatto allontanare il Torino.
UN PO' DI NUMERI—
Il quotidiano snocciola, poi, un po' di numeri. Nello scorso campionato Nicolussi Caviglia ha segnato 4 reti in 35 presenze, 3 delle quali da fuori area: la metà dei gol sono arrivati su calcio di punizione diretto, nessuno nella scorsa serie A è riuscito a segnare due volte con questo fondamentale tranne lui. Nel Venezia è risultato primo per palloni recuperati (147), tiri totali (53) e passaggi riusciti nell’ultimo terzo di campo come in area avversaria.
