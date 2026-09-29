I voti dei quotidiani
Fiorentina-Signa 1914, 9-0: gli highlights completi
Nicolò Fagioli splende con la Nazionale Italiana. Il 4 a 1 alla Turchia ha riacceso la squadra di Roberto Mancini, con i quotidiano che hanno valutato così la prova del centrocampista della Fiorentina:
GAZZETTA DELLO SPORT 6,5: Nessun effetto speciale, niente facili magie, ma attraversa la contesa così come gli aveva chiesto Mancini: se c'è da alzare i giri del palleggio.
CORRIERE DELLO SPORT 7,5: Bene, benissimo, in perfetta sincronia con il reparto, contribuisce affinché questa concordanza si estenda al resto della squadra.
NAZIONE 6,5: Defilato ma con compiti di impostazione, illumina di qualità senza usare gli abbaglianti.
TUTTOSPORT 7: Schierato da mezzala, il centrocampista viola contribuisce a tenere alto il ritmo del palleggio e dà senso alla manovra: dimostra di meritare più spazio in questa Nazionale.
REPUBBLICA 7: Aggiunge qualità alla linea mediana e gioca quasi sempre il pallone con personalità, riuscendo a eludere il pressing degli avversari.
© RIPRODUZIONE RISERVATA