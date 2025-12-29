Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa Bocciatura totale per Nicolussi Caviglia, Nazione: “Possibile fine del prestito”

La Nazione

Bocciatura totale per Nicolussi Caviglia, Nazione: “Possibile fine del prestito”

Nicolussi Caviglia
La Nazione su Nicolussi Caviglia
Redazione VN

L'avventura di Nicolussi Cavigliasembra essere giunta al capolinea. Infatti, secondo quanto riportato dalla Nazione, l'ex Venezia sarebbe stato bocciato da Vanoli e adesso a gennaio potrebbe salutare:

Occhio anche alla posizione di Nicolussi Caviglia. La Fiorentina ha pagato al Venezia il prestito oneroso di 1 milione di euro, ma l'obbligo di riscatto (altri 7 milioni) è condizionato al raggiungimento di almeno il 50% delle partite giocate dalla Fiorentina nel corso della stagione, presenze da almeno 45 minuti. Riflessioni in corso, ma il centrocampista potrebbe anche tornare al Venezia per essere prestato altrove.

Leggi anche
CorFio duro su Moise Kean: “Adesso è un problema per questa Fiorentina”
Gazzetta: “Paratici vuole capire due cose su Vanoli. E potrebbe telefonare a Pioli”

© RIPRODUZIONE RISERVATA