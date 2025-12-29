Bocciatura totale per Nicolussi Caviglia, Nazione: “Possibile fine del prestito”

L'avventura di Nicolussi Cavigliasembra essere giunta al capolinea. Infatti, secondo quanto riportato dalla Nazione, l'ex Venezia sarebbe stato bocciato da Vanoli e adesso a gennaio potrebbe salutare:
Occhio anche alla posizione di Nicolussi Caviglia. La Fiorentina ha pagato al Venezia il prestito oneroso di 1 milione di euro, ma l'obbligo di riscatto (altri 7 milioni) è condizionato al raggiungimento di almeno il 50% delle partite giocate dalla Fiorentina nel corso della stagione, presenze da almeno 45 minuti. Riflessioni in corso, ma il centrocampista potrebbe anche tornare al Venezia per essere prestato altrove.
