Bilanci, la nuova norma inguaia la Fiorentina? Rischia il blocco del mercato

Dopo ripetuti tentativi per mantenere l’attuale soglia dell’80% per il 2026, la soglia è stata invece portata al 70%. Durante il Consiglio Federale di lunedì scorso il Dg dell’Atalanta, Umberto Marino, ha sostenuto la proposta della Serie A di escludere gli Under 23 dal calcolo del nuovo limite previsto per l’anno prossimo. Una misura che avrebbe consentito ad esempio al Napoli di respirare e alleggerire i propri ammortamenti (escludendo Hojlund ).

A rischio il mercato

La FIGC ha effettivamente accolto la richiesta, ma in modo differente da quanto auspicato dai club: saranno esclusi dal conteggio gli Under 23, ma solo quelli eleggibili per la Nazionale italiana, e non gli stranieri. L’obiettivo dichiarato è favorire i vivai, non alleggerire i conti delle società. Secondo il quotidiano, sono sei le società che rischiano di dover fare i conti con un blocco del mercato: Napoli, Atalanta, Fiorentina, Torino e Genoa, oltre alla già sanzionata Lazio. Questi club rischiano di dover ricorrere a plusvalenze già nel mercato invernale o, in alternativa, a nuovi apporti di capitale. Le difficoltà riguardano anche società che in passato avevano mantenuto una gestione prudente.