I conti non tornano di nuovo: tanti club di Serie A tremano e rischiano di dover fare più plusvalenze (già in inverno). Lo scrive Il Messaggero che tra le squadre a rischio blocco del mercato, come già avvenuto per la Lazio di Sarri. La Serie A si prepara a fare i conti con una stretta regolamentare a partire dalla prossima sessione del mercato dei trasferimenti, in programma per il mese di gennaio del 2026. Il riferimento è all’indicatore di “costo del lavoro allargato”, un parametro calcolato attraverso il rapporto tra il costo del lavoro Allargato (CLA) ed i ricavi (R).
Bilanci, la nuova norma inguaia la Fiorentina? Rischia il blocco del mercato
La nuova norma—
Dopo ripetuti tentativi per mantenere l’attuale soglia dell’80% per il 2026, la soglia è stata invece portata al 70%. Durante il Consiglio Federale di lunedì scorso il Dg dell’Atalanta, Umberto Marino, ha sostenuto la proposta della Serie A di escludere gli Under 23 dal calcolo del nuovo limite previsto per l’anno prossimo. Una misura che avrebbe consentito ad esempio al Napoli di respirare e alleggerire i propri ammortamenti (escludendo Hojlund).
A rischio il mercato—
La FIGC ha effettivamente accolto la richiesta, ma in modo differente da quanto auspicato dai club: saranno esclusi dal conteggio gli Under 23, ma solo quelli eleggibili per la Nazionale italiana, e non gli stranieri. L’obiettivo dichiarato è favorire i vivai, non alleggerire i conti delle società. Secondo il quotidiano, sono sei le società che rischiano di dover fare i conti con un blocco del mercato: Napoli, Atalanta, Fiorentina, Torino e Genoa, oltre alla già sanzionata Lazio. Questi club rischiano di dover ricorrere a plusvalenze già nel mercato invernale o, in alternativa, a nuovi apporti di capitale. Le difficoltà riguardano anche società che in passato avevano mantenuto una gestione prudente.
Le scadenze—
Entro il 30 novembre tutti i club dovranno trasmettere i bilanci riferiti alla situazione del 30 settembre alla nuova Commissione, che li valuterà prima del passaggio finale in FIGC. Solo allora sarà chiaro se altre società si trovano nella stessa condizione. La vera preoccupazione, però, riguarda ciò che accadrà dal 2026 anche in Serie A. Il Consiglio Federale ha approvato il nuovo schema del manuale delle licenze nazionali. Dalla sessione estiva del 2026 sarà obbligatorio rispettare i nuovi parametri UEFA sugli indicatori economici, pena il blocco del mercato.
