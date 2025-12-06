Adesso Gudmundsson non ha alibi. La Nazione: “Ma partirà dalla panchina”

Con la chiusura del processo Albert Gudmundsson deve dimostrare le sue qualità in campo

Redazione VN 6 dicembre - 08:23

Un Albert Gudmundsson più sorridente e tranquillo. Paolo Vanoli ha confermato il ritrovato stato d’animo dell'islandese dopo la notizia della conclusione definitiva del procedimento a suo carico per cattiva condotta sessuale. Una vicenda che aveva inevitabilmente influito anche sul rendimento del trequartista.

In settimana il tecnico viola ha lavorato anche su questo aspetto, pur sapendo che il numero 10 dovrebbe ancora una volta partire dalla panchina. Ma ora è evidente che per Albert non ci sono più attenuanti: con la mente libera, dovrà dimostrare in campo questa nuova leggerezza.

Vanoli ha piena fiducia nelle sue qualità e l’ambiente viola attende ancora di vedere la versione migliore dell’islandese. Adesso tocca a lui: servono lampi, continuità e presenza. Già da oggi pomeriggio, quando con ogni probabilità entrerà a gara in corso. È il momento decisivo: Gud ha tutte le carte per cambiare la sua stagione e dare una svolta anche alla Fiorentina. Lo riporta La Nazione.