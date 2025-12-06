La partita di oggi contro il Sassuolo è fondamentale per iniziare a fare punti. Paolo Vanoli chiede coraggio alla sua Fiorentina perché per vincere serve segnare. In un secondo momento si penserà anche alla fase difensiva che deve ritrovare solidità: la formazione gigliata è penultima in Serie A con 21 reti subite.
CorFio: "Vanoli chiede coraggio. E sta sperimentando un'opzione in caso di vittoria"
Il cambio tattico può attendere, ma qualcosa si muove
Ma la chiave per ripartire sta tutta nel coraggio e Paolo Vanoli sta provando ad infonderlo in una squadra impaurita. Basta vedere le sue urla in panchina chiedendo aggressione. Due i caposaldi del tecnico: filosofia e atteggiamento. Per oggi il cambio modulo può attendere, ma qualcosa Vanoli lo sta sperimentando come un tridente offensivo. Un'opzione che potrebbe arrivare dopo una vittoria in campionato. Lo riporta il Corriere Fiorentino.
