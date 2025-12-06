Con la sfida di oggi contro il Sassuolo la Fiorentina inizia un'altra stagione, nella speranza che possa essere il momento buono per uscire dalla zona bassa della classifica. Il calendario, almeno sulla carta, si fa meno impegnativo ma con tutti scontri diretti: Sassuolo, Verona, Udinese, Parma, Cremonese. Ogni punto guadagnato diventa importantissimo.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa CorFio: “Adesso solo scontri diretti. Fiorentina, tieni fede al patto stipulato”
Corriere Fiorentino
CorFio: “Adesso solo scontri diretti. Fiorentina, tieni fede al patto stipulato”
La Fiorentina è chiamata a dare una svolta a questa stagione
Per questo la tifoseria ha risposto presente all'appello di rimanere uniti. Al Mapei Stadium sono attesi oltre 3 mila tifosi pronti a far sentire la propria voce in supporto della squadra. Tifosi e giocatori d'altronde hanno stipulato un patto a Bergamo con Dzeko portavoce per i compagni. La Fiorentina dovrà dimostrare di saper vincere per tirarsi fuori da questa situazione inaspettata.
Per fare ciò Paolo Vanoli si affida ancora al 3-5-2 con la coppia Kean-Gudmundsson. Lo riporta il Corriere Fiorentino.
© RIPRODUZIONE RISERVATA