Nazione: “Sulla sinistra sarà duello Parisi-Volpato. Cosa chiede Vanoli a Fabiano”

Paolo Vanoli contro il Sassuolo non cambia e proseguirà con il consueto 3-5-2 visto anche con il suo predecessore Pioli. Sulla fascia sinistra prende quota Fabiano Parisicomplici l'assenza di Gosens e la febbre che ha colpito Fortini fino a qualche giorno fa. L'ex Empoli è stato tra i più propositivi nelle ultime partite disputate e oggi Vanoli gli chiede di alzare ulteriormente il livello.