Paolo Vanoli contro il Sassuolo non cambia e proseguirà con il consueto 3-5-2 visto anche con il suo predecessore Pioli. Sulla fascia sinistra prende quota Fabiano Parisicomplici l'assenza di Gosens e la febbre che ha colpito Fortini fino a qualche giorno fa. L'ex Empoli è stato tra i più propositivi nelle ultime partite disputate e oggi Vanoli gli chiede di alzare ulteriormente il livello.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Nazione: “Sulla sinistra sarà duello Parisi-Volpato. Cosa chiede Vanoli a Fabiano”
La Nazione
Nazione: “Sulla sinistra sarà duello Parisi-Volpato. Cosa chiede Vanoli a Fabiano”
Sulla sinistra Fabiano Parisi dovrà affrontare il gioiellino classe 2003 Cristian Volpato
Davanti non dovrà fare i conti con Berardi, fuori per infortunio, ma troverà Cristian Volpato, in estate seguito dalla Fiorentina. Si prospetta un duello fatto di velocità. Parisi dovrà stare attento alla fase difensiva e dovrà farsi rincorrere dall'avversario quando la squadra gigliata è in possesso. Lo riporta La Nazione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA