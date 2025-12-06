Gazzetta sul passaggio a 4: “Quanto sarà rapida la metamorfosi?”

Il quotidiano si sofferma poi sul possibile passaggio dalla difesa a tre a quella a quattro con Paolo Vanoli che non vuole regalare vantaggi agli avversari. E' come - si legge - se esistessero due Fiorentina: una reale e attuale e una del futuro che ha in testa l'allenatore. Da capire quanto sarà rapido il processo di metamorfosi.