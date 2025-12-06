Alle 15 la Fiorentina sfiderà il Sassuolo. La Gazzetta dello Sport presenta così la partita di Reggio Emilia:
Gazzetta sul passaggio a 4: "Quanto sarà rapida la metamorfosi?"
Gazzetta sul passaggio a 4: “Quanto sarà rapida la metamorfosi?”
Vanoli lavora anche sul passaggio alla difesa a quattro, ma contro il Sassuolo dovrebbe ripartire dal 3-5-2
E' il giorno delle risposte. Dopo gli appelli ai tifosi, la volontà di invertire la rotta e scacciare la paura, oggi a Reggio Emilia è il momento della verità e serve un successo. La Fiorentina cerca il click giusto per iniziare a scacciare la crisi e vincere con il Sassuolo diventa una necessità.
Il quotidiano si sofferma poi sul possibile passaggio dalla difesa a tre a quella a quattro con Paolo Vanoli che non vuole regalare vantaggi agli avversari. E' come - si legge - se esistessero due Fiorentina: una reale e attuale e una del futuro che ha in testa l'allenatore. Da capire quanto sarà rapido il processo di metamorfosi.
