Abbonamenti, la campagna procede spedita: Curva Ferrovia vicina al sold out

Procede a gonfie vele la campagna abbonamenti della Fiorentina , quando ormai è iniziata da quattro giorni l'ultima fase, quella della vendita libera. I tagliandi già venduti per le diciannove partite casalinghe del prossimo campionato di serie A e per gli ottavi di Coppa Italia sfiorano ormai le 12 mila unità, dato in crescita rispetto al 2024-25 quando il risultato fu simile ma comprensivo di sponsor, Sky Box e biglietti di servizio.

L’obiettivo in casa viola è quello di avvicinarsi ai 13 mila abbonamenti venduti per poi stoppare la vendita. Il club viola si riserverà così circa diecimila biglietti da vendere di partita in partita. Il sold out del Franchi, anche per la prossima stagione, sarà intorno ai 23mila spettatori. Solitamente i club di serie A assegnano circa il 50% della capienza dei propri stadi agli abbonamenti, ma per la contingenza legata ai lavori in corso al Franchi la Fiorentina aumenterà di qualche punto percentuale (fino al 55% circa) tale assegnazione, in modo tale da soddisfare le richieste di un numero significativo di appassionati, desiderosi di accompagnare il campionato viola in tutta l’annata.