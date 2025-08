Leicester-Fiorentina, domenica ore 16:00: dove vederla in tv e streaming

Leicester-Fiorentina: domenica 3 agosto via alla tournée inglese della Fiorentina di Stefano Pioli

Dopo le prime sgambate contro formazioni italiane di categoria inferiore, la Fiorentina di Stefano Pioli comincia finalmente a fare sul serio. Nella cornice inglese della tournée precampionato, il primo vero banco di prova si chiama Leicester City , avversario di rango e appena retrocesso in Championship ma ancora ricco di qualità e ambizioni di riscatto immediato.

Sarà il primo di tre test ad alto coefficiente di difficoltà per i viola, che nei prossimi giorni affronteranno anche Nottingham Forest e Manchester United , completando un trittico di amichevoli che misurerà davvero il grado di prontezza della squadra. Fino ad ora il bilancio è stato brillante: 13 gol segnati e zero subiti contro Primavera, Grosseto e Carrarese , ma adesso il livello si alza decisamente.

In diretta su Violanews.com

Coloro che fossero impossibilitati a seguire Leicester-Fiorentina in streaming o radio, hanno un'altra opzione per non perdersi l'amichevole della Fiorentina, ossia seguire la diretta testuale della partita di Violanews.