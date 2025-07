DG Cagliari: “EURO ’32? Franchi avanti con i lavori, ma anche noi ci crediamo”

Uno degli aspetti principali emersi riguarda l’aumento della capienza: il Cagliari ha accettato di portare i posti da 25.200 a 30.000, come richiesto per ospitare grandi eventi internazionali. “Una scelta fatta anche in funzione della responsabilità che il club sente verso il territorio”, ha spiegato il direttore generale Stefano Melis, sottolineando come l’incontro sia andato in linea con le aspettative. Secondo quanto riferito, UEFA e FIGC avrebbero riconosciuto al progetto serietà, concretezza e un'elevata qualità, ponendolo tra i più credibili attualmente in corsa.