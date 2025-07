Diritti TV, ecco l’incasso della Fiorentina: il club di Commisso nella top 10

Il club viola mantiene una posizione stabile tra le squadre di vertice per quanto riguarda i ricavi da broadcasting, anche se il divario con le big resta marcato: l’Inter, prima in classifica, incassa 81,9 milioni, seguita da Napoli (67,8), Juventus (67,7) e Milan (67,3). Il gap è determinato soprattutto da voci come presenze allo stadio e risultati sportivi negli ultimi cinque anni , dove i nerazzurri fanno la differenza.

In un contesto in cui la forbice tra le prime e le ultime si è leggermente ridotta (rapporto 3,2 a 1 rispetto al 4,4 a 1 del 2017-18), la Fiorentina può considerarsi in una posizione competitiva, pur avendo margini di crescita, soprattutto in termini di visibilità, performance sportive e pubblico sugli spalti. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.