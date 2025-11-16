SONDAGGIO VN – “Sarebbe sbagliato non preoccuparsi”: temete la retrocessione?

"La classifica oggi è quella, la paura c'è". Queste le parole del direttore generale della Fiorentina, Alessandro Ferrari, in merito al momento che sta passando la squadra viola: ultima in classifica, con 5 punti, dietro di uno dal Verona, due dal Genoa e tre dal Parma. Al rientro dalla sosta nazionale due importantissime sfide con Juventus al Franchi e poi a Bergamo con l'Atalanta di Palladino. Se non dovesse ottenere risultati positivi, iniziate a temere anche voi una possibile retrocessione in Serie B? Diteci la vostra.