Durante il Pentasport, Alberto Malusci ha lanciato una suggestione per la panchina della Fiorentina: il nome è quello di Gian Piero Gasperini. Nessuna trattativa o indiscrezione concreta, ma un’idea, un “consiglio” su un profilo che potrebbe riportare entusiasmo a Firenze. L’ex tecnico dell’Atalanta, reduce da una stagione alla Roma non particolarmente brillante e segnata anche da diversi attriti con la dirigenza, resta comunque un allenatore di grande esperienza e identità.
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SONDAGGIO VN – Gasperini allenatore della Fiorentina, vi piacerebbe?
Gasperini allenatore della Fiorentina nella stagione 2026/2027, vi convincerebbe? Sareste favorevoli oppure no?
Proprio partendo da questa suggestione, vi lanciamo questo sondaggio: Gasperini allenatore della Fiorentina nella stagione 2026/2027, vi convincerebbe? Sareste favorevoli oppure no? Un’idea che divide, ma che apre inevitabilmente al dibattito.
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