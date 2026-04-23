SONDAGGIO VN – Gasperini allenatore della Fiorentina, vi piacerebbe?

Durante il Pentasport, Alberto Malusci ha lanciato una suggestione per la panchina della Fiorentina: il nome è quello di Gian Piero Gasperini. Nessuna trattativa o indiscrezione concreta, ma un’idea, un “consiglio” su un profilo che potrebbe riportare entusiasmo a Firenze. L’ex tecnico dell’Atalanta, reduce da una stagione alla Roma non particolarmente brillante e segnata anche da diversi attriti con la dirigenza, resta comunque un allenatore di grande esperienza e identità.