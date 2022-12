Sconcerti ed il cordoglio di ACF, la figlia ringrazia: “Siete stati la sua vita”

Martina Sconcerti ringrazia la società viola per il messaggio dopo la scomparsa del padre: "Riempiremo il funerale di gigli viola"

E' di ieri la notizia della scomparsa a 73 anni di Mario Sconcerti, giornalista sportivo (e non solo) tra i più illustri in Italia, ex dirigente della Fiorentina e grande tifoso viola. Tra i messaggi di cordoglio arrivati nel tardo pomeriggio a mezzo social c'è stato anche quello della Fiorentina.