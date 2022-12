“Sconcerti ha lottato per la Fiorentina fino a starci male”. Il ricordo di Ferrara

Si ripercorre anche l'amore per la Fiorentina, quello che non lo fece resistere al richiamo di una carica di spessore in società durante gli ultimi mesi della gestione Cecchi Gori. Ancora il ricordo di Ferrara: "Ci aveva infilato dentro l’anima a forza perché ci credeva. Era “La” missione, e per questa ha lottato fino a starci male, combattendo con tutti in nome di quell’amore infinito. Ha perfino litigato col suo mito Antognoni e ne aveva sofferto. Poi è uscito di scena per tornare a fare il suo mestiere, il direttore. Sconcerti era divisivo, originale, ironico. Uno di quelli che stavi sempre a sentire perché ti diceva sempre quella cosa a cui non avevi pensato. I grandi maestri sono fatti così".