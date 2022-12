Guetta ricorda Sconcerti: “Un gigante, sempre in direzione ostinata e contraria”

Il ricordo di David Guetta per il giornalista ed ex dirigente viola, che provò a dare una svolta agli ultimi mesi dell'era Cecchi Gori

"Un gigante. Molto fiorentino, nel bene e nel male, con un’inestinguibile avversione alla banalità: non la sopportava e ne fuggiva con risultati spesso eccellenti". Così David Guetta sulle colonne del Corriere Fiorentino ricorda Mario Sconcerti, morto ieri a Roma all’età di 74 anni dopo un improvviso peggioramento. Personaggio divisivo, amava molto Firenze ma non mancava mai di sottolinearne i lati peggiori, sempre secondo la sua personale visione del mondo. Giornalista, scrittore, polemista televisivo ventuno anni fa anche amministratore delegato della «sua» Fiorentina, uno dei suoi grandi amori. "Ed eccolo quindi sulla plancia di comando nella pazza stagione 2000-01 a metà del cammino, con Terim idolatrato e Vittorio Cecchi Gori da tenere buono. La sua strategia aziendale era la stessa di quando dirigeva i giornali: andare oltre, vedere più in là, osare. Peccato che non si fosse accorto dei disastrosi conti societari e così mentre lui aveva già chiuso i contratti di Stankovic, Mihajlovic, Marchionni e Andersson, la Fiorentina stava affondando sotto il peso di oltre 200 miliardi di lire di debiti".

"Per non farsi mancare niente in cinque mesi riuscì a litigare con Terim, e su questo in pochi avevano dubbi, ma soprattutto con Antognoni - continua Guetta - e fu Sconcerti a inventarsi Mancini allenatore, al momento delle dimissioni dell’intero staff tecnico turco". A Sconcerti piaceva molto il confronto con i tifosi, e negli ultimi anni non aveva gradito l’appiattimento della piazza al momento dell’arrivo di Commisso. In direzione ostinata e contraria difendeva il patron viola dalle accuse degli ultimi due anni, suggerendogli però di parlare un po’ meno di denaro e un po’ più della squadra.