Sandrelli: “Il Franchi è uno stadio o un museo? Ma la priorità dovrebbe essere le squadra”

Il giornalista Massimo Sandrelli è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Queste le sue dichiarazioni: “La situazione è abbastanza complessa e riguarda più la burocrazia italiana, la nostra struttura, piuttosto che lo stadio di Firenze nello specifico. Ora il Franchi va messo in sicurezza, il problema va affrontato da un punto di vista politico. Non si capisce se il Franchi sia uno stadio o un museo, manca intelligenza collettiva. Detto questo, mi sembra abbastanza inconcepibile che per Commisso sia lo stadio la priorità assoluta quando dovrebbe essere la squadra”.