Pres. Ordine Ingegneri Firenze: “Tavola rotonda per il Franchi. MiBACT? Mi aspettavo di più”

Giancarlo Fianchisti, presidente dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Firenze, è intervenuto a Radio Bruno per commentare le ultime vicende sul Franchi. Queste le sue parole: “Avevamo fissato ad un incontro con il Comune e Pessina già prima degli ultimi sviluppi. Vogliamo fare il punto, con i dati in mano, per capire lo stato di degrado dello stadio e proporre delle soluzioni. E’ questo il senso della tavola rotonda, altrimenti si rischia di parlare per sentito dire. Se mi aspettavo la risposta del MiBACT? Mi aspettavo la possibilità di demolire qualcosa e di poterlo sostituire, pensavo che consentissero qualcosa in più. Sostanzialmente non si può toccare quasi nulla, non vedo come si possa alterare la struttura attuale. Il tema ora è come recuperare il Franchi e quali sono i costi”.