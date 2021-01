Viola Park, arrivano buone notizie: niente ricorso al Tar. Il privato: “D’accordo con ACF”

Arrivano buone notizie sul fronte nuovo centro sportivo. Se la vicenda stadio riapre per l’ennesima volta una ferita aperta da anni, sono le ultime notizie sul Viola Park a far sorridere la Fiorentina e tutti i tifosi gigliati. Il ricorso al Tar di cui si era parlato nelle ultime ore non sarà presentato. Ad annunciarlo è il privato che lo aveva preparato durante l’intervista concessa QuiAntella.it, portale gestito dal collega Francesco Matteini: “Si trattava di un passaggio tecnico – dice il cittadino di Bagno a Ripoli che preferisce restare anonimo – Lo abbiamo notificato alla Fiorentina e al Comune di Bagno a Ripoli ma non ancora depositato al Tar. E non lo faremo”.

L’intervista prosegue concentrandosi sui dettagli: “Con la Fiorentina sono in contatto da tempo. Ho chiesto che il progetto prevedesse delle alberature per mascherare meglio la visuale del centro sportivo dalle mie finestre. La società viola ha accettato, solo che siamo andati un po’ lunghi con i tempi e così è nato questo espediente tecnico. Nessuna volontà di impedire la costruzione del Viola Park. Favorevole al centro sportivo? Certamente, siamo tutti contenti di questo progetto che porterà anche delle migliorie per chi abita vicino. In più sono tifosissimo della Fiorentina”.