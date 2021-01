Sindaco Bagno a Ripoli annuncia: “La prima pietra del Viola Park entro 30 giorni”

Il Sindaco di Bagno A Ripoli Francesco Casini ha parlato ai microfoni di Tele Iride dell’imminente avvio dei lavori per il nuovo Centro Sportivo della ACF Fiorentina. Ecco un estratto delle dichiarazioni del primo cittadino ripolese: “Dall’11 gennaio possiamo tranquillamente contare 30 giorni per la posa della prima pietra del centro sportivo. Lavori finiti nel 2021? Sarà difficile. È un lavoro così importante, un investimento così grande, non so se basteranno 11 mesi per ultimarlo. Spero che i lavori, che inizieranno a febbraio, possano durare un anno o poco più. Sarà il centro sportivo più bello e grande d’Italia. Siamo ad un livello top, un centro sportivo così lo possono vantare soltanto Tottenham, Real Madrid e Ajax”.