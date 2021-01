Spunta un ricorso al Tar contro il Viola Park, Casini: “Non siamo preoccupati”

Come riporta QuiAntella.it, sito d’informazione locale diretto da Francesco Matteini, ieri al Tar della Toscana è stato depositato un ricorso di un privato cittadino “contro la delibera del Consiglio comunale di Bagno a Ripoli dello scorso ottobre con la quale si approvava la variante urbanistica relativa al progetto del nuovo centro sportivo della Fiorentina“. Questo, a causa di problemi di carattere paesaggistico. Ma il sindaco Francesco Casini si è detto assolutamente tranquillo: “Ne prendiamo atto ma non siamo assolutamente preoccupati, stiamo lavorando alacremente per permettere alla Fiorentina la posa della prima pietra entro il 10 febbraio“.