Prandelli: “Stadio follia italiana, Commisso non deve perdere l’entusiasmo. Quarta e Kouamé…”

Alla vigilia di Napoli-Fiorentina,tra pochi minuti, il tecnico viola Cesare Prandelli presenta l’insidiosa gara di domani in conferenza stampa: “Commisso? Lo stadio può essere una sconfitta per il calcio italiano e per chi viene in Italia per investire, è una follia. L’importante è che Rocco non perda l’entusiasmo e l’energia che ha perché sarebbe un autogol clamoroso. Abbiamo la fortuna di aver trovato una persona con valori importanti e tante cose per la Fiorentina, sarebbe grave. Se arriva un personaggio che vuole costruire la “casa” della Fiorentina è un valore aggiunto per una società già gloriosa, con queste strutture la Fiorentina diventa una squadra da Europa perché i giocatori scelgono squadre che hanno una visione precisa del futuro. I fiorentini possono criticare, ma quando si tocca la gestione, diventa indelicato parlare di personaggi che vogliono lasciare il segno anche a livello umano. Anche Rocco è un innovatore del calcio ma deve capire che in Italia viviamo in maniera esasperata, mi auguro che noi manteniamo la nostra concentrazione. Da noia a qualcuno Rocco Commisso? Voglio star fuori da questo ginepraio politico. Quando un grande imprenditore arriva e vuole investire puoi alterare la struttura del sistema. La squadra condizionata da questa situazione? Non dobbiamo esserlo, serve la consapevolezza che la squadra sta facendo tutto il possibile per il futuro. Serve atteggiamento propositivo, le grandi squadre vanno affrontate a viso aperto, con idee precise e con la voglia di superare i nostri limiti”.

Centrocampo più tecnico? Nel momento che proponi le due punte devi avere un centrocampo solido, ma ho la necessità di investire nella qualità. Importanza di Commisso presente a Napoli? La presenza della proprietà è importante per tutti, quando non c’è Rocco siamo rappresentati bene da Barone e Pradè. La presenza di Rocco è importante, quando ci sono queste presenze i giocatori sanno di dover avere più attenzione, mi auguro possa rimanere il più a lungo possibile. Infortunati? Tutti stanno recuperando ma non posso confermare la completa guarigione di tutti, devo aspettare l’ultimo allenamento”. Kouame? Ho sempre speso su di lui delle parole che rappresentano il giocatore: è serio, motivato e lavora molto. Lo staff tecnico è lì per cercare di migliorare quelle situazioni che sta cercando ci capire, come lo smarcamento e il modo di attaccare la porta avversaria. Christian è un attaccante moderno che può fare 10-15 gol all’anno ma anche esaltarsi sugli esterni, assieme ad un attaccante vero, può fare molto bene. Il Napoli? Affrontiamo una squadra che nel complesso gioca insieme da tempo, si conoscono perfettamente i giocatori. La qualità tecnica del Napoli è straordinaria, il nostro pericolo è se ci abbasseremo troppo e difenderemo in area di rigore. Lì correremo tanti pericoli. Martinez Quarta? Può giocare in tutti e tre i ruoli della difesa. Per me è un titolare come lo è Igor, quando vedi dedizione e voglia di giocare come ha lui, per l’allenatore è una carica di energia straordinaria. Per me lui ed altri giocatori sono titolari, indipendentemente da quante gare giocano. Callejon insieme a Ribery? Vediamo, soprattutto da chi recupererò: io devo esaltare la qualità dei miei giocatori. Io ho l’obbligo di esaltare la qualità di quei calciatori che ne hanno di più. Rinnovo di Terracciano: E’ stata una cosa automatica. Ho trovato in Pietro una persona determinata, educata nei modi ma ricco di concetti di gruppo, ho capito subito di che pasta è fatto”.

