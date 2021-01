VN – Conti, contatti con il Parma. Ma la Fiorentina resta la prima scelta

Andrea Conti aspetta la Fiorentina. L’esterno in uscita dal Milan ha messo i viola in cima alle sue priorità, ma in attesa dell’affondo da parte della società del presidente Commisso il terzino valuta le alternative. Nelle scorse ore infatti c’è stato un lungo colloquio con il tecnico del Parma, Roberto D’Aversa (che lo ha lanciato nel 2014/15 con la maglia della Virtus Lanciano) per convincerlo a sposare il progetto gialloblu. Il ragazzo piace a Prandelli e resta la prima scelta della Fiorentina, ma in queste ore sono tanti i nomi proposti alla società viola, che intanto prende tempo e rinvia l’affondo decisivo alla prossima settimana. Se non ci sarà l’accelerata sperata, Conti e il suo entourage valuteranno il trasferimento al Parma e altre opzioni sul tavolo. Al momento però, resta lui il preferito per la fascia destra.

Mercato, Gasperini blocca Lammers e genera lo stallo. Torna di moda Gervinho?