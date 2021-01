Mercato, Gasperini blocca Lammers e genera lo stallo. Torna di moda Gervinho?

Come vi abbiamo raccontato ieri sera, l’acquisto di Kouamé adesso presuppone un esborso molto importante, il Torino dovrebbe tirar fuori non meno di 20 milioni. Nel casi i granata si spingessero a tanto, servirebbe un massiccio intervento sul mercato. La Nazione scrive che Lammers è un’idea stroncata sul nascere da Gasperini, che ha di fatto bloccato tutto affermando di non volerlo cedere. Ritorna in auge una vecchia idea, ovvero Gervinho del Parma, che ha ritrovato sì Mister D’Aversa, ma che corrisponde al profilo che ha in mente la Fiorentina per il proprio attacco. Per Conti rimangono sensazioni positive nonostante l’ultimo rallentamento, mentre si continua a seguire Odriozola. Ehizibue incedibile da parte del Colonia, il sogno proibito era e resta Torreira. In uscita, c’è anche il Parma oltre al Torino su Pulgar, Duncan ormai è un giocatore del Cagliari.

