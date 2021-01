Torino e Verona iniziano a defilarsi in merito ad un’eventuale trattativa per Christian Kouame. L’ivoriano ex Genoa ha un valore per la Fiorentina molto alto, sia economico che tecnico, e difficilmente in questa finestra di mercato se ne priverà, sempre che non arrivi un’offerta monstre. Che, molto probabilmente, sia granata che scaligeri non faranno. Il Toro resta interessato ma oltre un certo limite non può spingersi, il club gialloblù, dal canto suo, ha un budget inferiore e dunque il numero 11 viola sembra destinato a rimanere in riva all’Arno, anche perché è tra i preferiti del presidente Rocco Commisso.

