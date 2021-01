Boomerang Nardella, ora la copertura del Franchi potrebbe ricadere sul Comune

Nella lettera del Mibact, oltre a certificare l’impossibilità di realizzare uno stadio moderno all’interno del territorio fiorentino, viene sottolineato come al Comune spetti manutenzione straordinaria del Franchi, e quindi “la protezione dalle acque meteoriche sia degli spettatori della struttura architettonica”. Come scrive il Corriere Fiorentino, torna dunque in auge il tema relativo alla copertura del Franchi. Una spesa che sarebbe a carico di Palazzo Vecchio, e che Nardella sarebbe costretto a fare senza l’aiuto economico della Fiorentina. Lo scenario peggiore per il sindaco – si legge – visto che in questi mesi si era speso in più di un’occasione perché il caso Franchi aprisse la strada a una stagione di rinnovamento delle strutture sportive.

