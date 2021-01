Nuovo stadio: Campi sedotta e abbandonata. Il nodo su infrastruttre e servizi

Se Firenze piange, Campi Bisenzio non ride. Il Corriere Fiorentino fa il punto sulla possibilità di veder costruito il nuovo stadio viola nella piana, ma se per alcuni mesi sembrava fatta, la vicenda poi è rimasta in stand-by. Dopo tante chiacchierate, il silenzio: il sindaco Emiliano Fossi, che ieri si è trincerato in un “no comment” e adesso non può che aspettare e sperare in un cambio di rotta deciso da parte di Commisso. Se il patron viola sarà interessato ad un nuovo impianto fuori dai confini comunali lo si capirà solo tramite un atto formale, un Masterplan, unica via per far partire la Copianificazione.

Controindicazioni

I problemi restano gli stessi di pochi mesi fa, sottolinea il quotidiano: far nascere uno stadio e una grande area commerciale in un’area dove la viabilità è un mezzo disastro e nel mezzo dell’area produttiva più grande della provincia di Firenze. Non ci sono ferrovie vicine, e portare la tramvia sarebbe un azzardo e un costo enorme, e un’operazione commerciale (servizi, negozi, hotel) in quell’area avrebbe un valore molto inferiore rispetto a quello di Campo di Marte.

