Un colpo all’entusiasmo e uno ancora più duro ai progetti di crescita sportiva. La lettera del Mibact rischia di avere un effetto a catena difficilmente quantificabile in casa viola dove ieri si respirava un’aria plumbea, di profonda delusione mista a rabbia per quanto comunicato dai tecnici del ministero. Come scrive il Corriere Fiorentino, il timore adesso è che Rocco Commisso possa iniziare a pensare ad un disimpegno. Ipotesi per il momento non ventilata esplicitamente, ma è evidente che un club senza uno stadio moderno in grado di generare ricavi aggiuntivi potrebbe diventare di colpo, nelle valutazioni del patron, un investimento a cui guardare con sempre più diffidenza e molto meno entusiasmo. La mancanza di fiducia nelle istituzioni – continua il quotidiano – rischia anche di far saltare eventuali piani B, come quello di traslocare oltre i confini comunali.

Franchi, il Comune ci prova con i soldi del Recovery Fund. Ma la convenzione con la Fiorentina…