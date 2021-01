Franchi, il Comune ci prova con i soldi del Recovery Fund. Ma la convenzione con la Fiorentina…

Dopo il comunicato del Mibact e la relativa presa di posizione da parte della Fiorentina l’edizione odierna di Repubblica tratta il tema stadio, in particolare concentrandosi sulla delusione di Palazzo Vecchio che adesso si ritrova a dover gestire con i soldi comunali gli interventi straordinari per garantire la stabilità del Franchi. Il Comune tenterà un colpo di coda, un’operazione con la regia pubblica cercando di capire se anche i denari provenienti dal Recovery Fund potrebbero essere in parte sfruttati e coadiuvati da un investimento privato. Per adesso – scrive il quotidiano – è solo una suggestione, ma lunedì Nardella ne parlerà direttamente con Commisso. Anche dagli ambienti viola filtra delusione, nemmeno la società viola si aspettava che sulle curve il verdetto fosse quello. In caso di ristrutturazione a spese del Comune, potrebbe essere rivista al rialzo la convenzione (da un milione di euro l’anno) che la Fiorentina versa nelle casse di Palazzo Vecchio, ma restano tutte ipotesi più o meno fondate.

L’architetto: “Franchi, è stata scelta la morte naturale. La nuova legge non ha cambiato nulla”