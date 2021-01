MiBACT: il Franchi non si può abbattere. Ecco i possibili margini di intervento

Il Franchi non si può abbattere, ma si potrà intervenire sulla struttura esistente. È quanto emerge dalla relazione del Ministero arrivata oggi alla Fiorentina e al Comune di Firenze, che nelle conclusioni della missiva, firmata dall’Architetto Federica Galloni, indica quali interventi si possono effettuare sull’attuale stadio della squadra viola. Da Roma si spiega che lo stadio può essere coperto integralmente (“con parziali interruzioni in corrispondenza della torre di Maratona e della pensilina che copre la tribuna autorità, consentendo il mantenimento e la percezione dello sviluppo complessivo dello stadio”), le curve potranno essere avvicinate al campo di gioco, le aree della parte esterna delle gradinate potranno essere destinate a servizi e spazi commerciali e – si legge su ilsitodifirenze.it – nuove volumetrie potranno essere costruite per spazi di hospitality e commerciali.

Basteranno queste “concessioni” a Rocco Commisso per giustificare un investimento comunque ingente di ristrutturazione? Ricordiamo che nei mesi scorsi più volte il presidente della Fiorentina aveva fatto intendere di essere pronto ad abbandonare il progetto se non gli fosse stata lasciata libertà di manovra (“lo stadio si deve azzerare” aveva detto a novembre).